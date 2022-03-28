Роскомнадзор заявил, что Википедия стала линией информационных атак на россиян
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Роскомнадзора
Роскомнадзор потребовал от администрации Википедии ограничить распространение «недостоверной общественно значимой информации» о событиях на Украине. Об этом сообщается на сайте РКН.
«В последнее время на Википедии стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Википедия стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», — говорится в сообщении. В РКН утверждают, что в опубликованных на ресурсе статьях продвигается «исключительно антироссийская интерпретация событий».
Ранее ведомство уже направило администрации Википедии требование удалить «недостоверную информацию о событиях на Украине». Википедия его не выполнила.
«Владельцу интернет-ресурса, не удалившему по требованию Роскомнадзора противоправную информацию, грозит административная ответственность — штраф до 4 млн рублей для юридических лиц (ст. 13.41 КоАП РФ)», — заявили в ведомстве.
В соцсетях русскоязычной Википедии сообщается, что РКН потребовал от интернет-портала удалить пять статей о событиях на Украине. В том числе об обстреле больницы в Мариуполе, военных преступлениях и событиях в Буче.
«В последнее время на Википедии стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Википедия стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», — говорится в сообщении. В РКН утверждают, что в опубликованных на ресурсе статьях продвигается «исключительно антироссийская интерпретация событий».
Ранее ведомство уже направило администрации Википедии требование удалить «недостоверную информацию о событиях на Украине». Википедия его не выполнила.
«Владельцу интернет-ресурса, не удалившему по требованию Роскомнадзора противоправную информацию, грозит административная ответственность — штраф до 4 млн рублей для юридических лиц (ст. 13.41 КоАП РФ)», — заявили в ведомстве.
В соцсетях русскоязычной Википедии сообщается, что РКН потребовал от интернет-портала удалить пять статей о событиях на Украине. В том числе об обстреле больницы в Мариуполе, военных преступлениях и событиях в Буче.
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