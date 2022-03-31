Постпред США в ООН призвала исключить Россию из Совета по правам человека
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала исключить Россию из Совета ООН по правам человека.
Она намерена вынести этот вопрос на рассмотрение СБ ООН в среду и рассчитывает, что Генассамблея рассмотрит его уже в четверг, об этом Линда Томас-Гринфилд заявила на пресс-конференции в Бухаресте.
Постпред США полагает, что Россия «сделала все возможное, чтобы нанести ущерб международному порядку и поставить под угрозу ценности ООН», сказала она в интервью NPR.
Ранее в интервью «Вечерним ведомостям» правозащитник Марина Агальцова, комментируя выход РФ из Совета Европы, назвала правовые комитеты ООН слабой альтернативой ЕСПЧ. При этом, по ее мнению, если РФ выйдет из всех «ооновских» процедур, страна останется в тотальной изоляции.
Она намерена вынести этот вопрос на рассмотрение СБ ООН в среду и рассчитывает, что Генассамблея рассмотрит его уже в четверг, об этом Линда Томас-Гринфилд заявила на пресс-конференции в Бухаресте.
Постпред США полагает, что Россия «сделала все возможное, чтобы нанести ущерб международному порядку и поставить под угрозу ценности ООН», сказала она в интервью NPR.
Ранее в интервью «Вечерним ведомостям» правозащитник Марина Агальцова, комментируя выход РФ из Совета Европы, назвала правовые комитеты ООН слабой альтернативой ЕСПЧ. При этом, по ее мнению, если РФ выйдет из всех «ооновских» процедур, страна останется в тотальной изоляции.
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