Полянский: заявления о возможном применении РФ ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что разговоры о возможном применении Россией в ходе операции на Украине ядерного оружия не имеют рациональной основы. Об этом он сказал на сессии комиссии ООН по разоружению в понедельник.
«Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы <…> Задействование Россией ядерного потенциала возможно только в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов ОМУ или в случае агрессии против нашей страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Данные критерии никоим образом не могут быть применены к сценарию, разворачивающемуся сейчас на Украине», — заявил Полянский (цитата по ТАСС).
Также он подчеркнул, что объявленный Россией мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности остается в силе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить американское ядерное оружие приведет к росту напряженности.
«Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы <…> Задействование Россией ядерного потенциала возможно только в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов ОМУ или в случае агрессии против нашей страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Данные критерии никоим образом не могут быть применены к сценарию, разворачивающемуся сейчас на Украине», — заявил Полянский (цитата по ТАСС).
Также он подчеркнул, что объявленный Россией мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности остается в силе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить американское ядерное оружие приведет к росту напряженности.
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