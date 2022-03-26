Песков: готовность Польши разместить ядерное оружие приведет к росту напряженности
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о ядерном оружии.
«В целом, линия польского руководства последнее время вызывает глубокую обеспокоенность: линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте», — сказал Песков журналистам (цитата по «Российской газете»).
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие.
«Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы»,— заявил Качиньский.
«В целом, линия польского руководства последнее время вызывает глубокую обеспокоенность: линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте», — сказал Песков журналистам (цитата по «Российской газете»).
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие.
«Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы»,— заявил Качиньский.
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