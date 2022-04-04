Сервис Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Компания Airbnb, которая предлагает аренду жилья по всему миру, запретила всем пользователям из России и Беларуси использовать их услуги.
«Бронирование жилья в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», — говорится в сообщении на сайте площадки. В компании уточняют, что бронирования в России и Беларуси, которые были оформлены 4 апреля 2022 года и позже, отменены.
Компания Airbnb, предлагающая услуги по размещению и поиску краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, была основана в Сан-Франциско в 2008 году, российский офис открылся в 2012 году. Сервис предлагает аренду жилья в 65 000 городов 191 страны мира.
По данным компании, более 28 600 человек зарегистрировались на площадке, чтобы предложить свое жилье беженцам с Украины.
«Бронирование жилья в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», — говорится в сообщении на сайте площадки. В компании уточняют, что бронирования в России и Беларуси, которые были оформлены 4 апреля 2022 года и позже, отменены.
Компания Airbnb, предлагающая услуги по размещению и поиску краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, была основана в Сан-Франциско в 2008 году, российский офис открылся в 2012 году. Сервис предлагает аренду жилья в 65 000 городов 191 страны мира.
По данным компании, более 28 600 человек зарегистрировались на площадке, чтобы предложить свое жилье беженцам с Украины.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Семья с ребёнком-инвалидом получила квартиру в Нижнем Тагиле после прокурорского «втыка» чиновникам
04 апреля 2022
04 апреля 2022
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции ловили нелегалов
30 марта 2022
30 марта 2022