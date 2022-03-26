Путин подписал указ об ответных мерах визового характера
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что безотлагательные меры приняты в ответ на недружественные действия стран Европейского союза и ряда иностранных государств. Указ приостанавливает действие некоторых положений международных договоров об упрощенной выдаче виз. В частности, речь идет о странах ЕС, Норвегии, Швейцарии, Дании, Исландии, Княжестве Лихтенштейн.
МИД РФ в соответствии с указом поручено ввести персональные ограничения на въезд и пребывание в стране для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые совершают недружественные действия в отношении России, ее граждан или юридических лиц.
В документе указано, что безотлагательные меры приняты в ответ на недружественные действия стран Европейского союза и ряда иностранных государств. Указ приостанавливает действие некоторых положений международных договоров об упрощенной выдаче виз. В частности, речь идет о странах ЕС, Норвегии, Швейцарии, Дании, Исландии, Княжестве Лихтенштейн.
МИД РФ в соответствии с указом поручено ввести персональные ограничения на въезд и пребывание в стране для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые совершают недружественные действия в отношении России, ее граждан или юридических лиц.
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