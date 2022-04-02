Задержан водитель рейсового автобуса, упавшего с эстакады на трассе М-9 «Балтия»
Россия и мир
Фото: кадр из видео ГСУ СК России по Московской области
Водитель рейсового автобуса, упавшего с эстакады на трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье, задержан, пишет ТАСС. Он также будет направлен на медосвидетельствование для проверки алкоголя в крови.
По данным источника ТАСС, водитель пострадал и находится в стрессовом состоянии, ему оказывают необходимую медпомощь.
Рейсовый автобус №467 Москва – Волоколамск упал с эстакады и перевернулся на бок, это произошло сегодня утром на 104-м км трассы М-9 «Балтия». Водитель не справился с управлением, пробив ограждение.
В результате два человека погибли, 13 пострадали. Из них десять человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным источника ТАСС, водитель пострадал и находится в стрессовом состоянии, ему оказывают необходимую медпомощь.
Рейсовый автобус №467 Москва – Волоколамск упал с эстакады и перевернулся на бок, это произошло сегодня утром на 104-м км трассы М-9 «Балтия». Водитель не справился с управлением, пробив ограждение.
В результате два человека погибли, 13 пострадали. Из них десять человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.
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