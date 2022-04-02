Студента Томского политехнического университета отчислили за участие в протестной акции
Россия и мир
Фото: Томский политехнический университет/tpu.ru
Студента Томского политехнического университета отчислили из вуза за участие в «несогласованном мероприятии». Он был задержан на акции протеста, впоследствии ему предъявили статью по новому законодательству о дискредитации российских вооруженных сил. Эту информацию «Вечерним ведомостям» подтвердили в вузе.
«Овчинников Богдан Вадимович был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. У Политеха есть Правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом от 31.12.2020 № 366-12/од. Согласно Правилам, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в случаях привлечения к уголовной, административной ответственности», — сообщила руководитель дирекции корпоративного развития ТПУ Мария Моисеенко.
По ее словам, в качестве таких мер могут применяться замечание, выговор и отчисление. Вузовская комиссия выяснила, что ранее, до перевода в ТПУ, Богдан Овчинников дважды привлекался к административной ответственности за участие в протестных акциях (по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ).
«Таким образом, студент систематически совершал правонарушения. Комиссия принимает во внимание характер проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, прежнее поведение обучающегося, признание им своей вины, его отношение к учебе и другие моменты. В данном случае, рассмотрев вопрос, комиссия приняла решение применить меру «отчисление», — заявили в ТПУ.
Студент намерен судиться с вузом, сообщили местные СМИ.
«Овчинников Богдан Вадимович был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. У Политеха есть Правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом от 31.12.2020 № 366-12/од. Согласно Правилам, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в случаях привлечения к уголовной, административной ответственности», — сообщила руководитель дирекции корпоративного развития ТПУ Мария Моисеенко.
По ее словам, в качестве таких мер могут применяться замечание, выговор и отчисление. Вузовская комиссия выяснила, что ранее, до перевода в ТПУ, Богдан Овчинников дважды привлекался к административной ответственности за участие в протестных акциях (по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ).
«Таким образом, студент систематически совершал правонарушения. Комиссия принимает во внимание характер проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, прежнее поведение обучающегося, признание им своей вины, его отношение к учебе и другие моменты. В данном случае, рассмотрев вопрос, комиссия приняла решение применить меру «отчисление», — заявили в ТПУ.
Студент намерен судиться с вузом, сообщили местные СМИ.
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