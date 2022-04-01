Две сотрудницы Сбербанка задержаны по подозрению в инсценировке разбойного нападения
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Ростовской области двух сотрудниц Сбербанка заподозрили в инсценировке разбойного нападения с целью хищения 20 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в полицию поступило сообщение о нападении на офис банка. Сообщалось, что злоумышленник в черной маске, угрожая оружием, похитил из кассы крупную сумму и скрылся. Следователи возбудили уголовное дело по 162 УК РФ. Однако в ходе расследования выяснилось, что к этому могут быть причастны две сотрудницы банка.
«Имеются основания полагать, что при их участии на счета сообщников было перечислено свыше 20 миллионов рублей. Чтобы скрыть это, фигуранты предложили своему знакомому за денежное вознаграждение инсценировать разбой», — сообщили в пресс-центре МВД России.
Четверо подозреваемых, в том числе обе работницы банка, задержаны и заключены под стражу.
Ранее в полицию поступило сообщение о нападении на офис банка. Сообщалось, что злоумышленник в черной маске, угрожая оружием, похитил из кассы крупную сумму и скрылся. Следователи возбудили уголовное дело по 162 УК РФ. Однако в ходе расследования выяснилось, что к этому могут быть причастны две сотрудницы банка.
«Имеются основания полагать, что при их участии на счета сообщников было перечислено свыше 20 миллионов рублей. Чтобы скрыть это, фигуранты предложили своему знакомому за денежное вознаграждение инсценировать разбой», — сообщили в пресс-центре МВД России.
Четверо подозреваемых, в том числе обе работницы банка, задержаны и заключены под стражу.
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