Сотрудницу Российской национальной библиотеки обвинили в «экстремизме» из-за портрета Лотмана, которого приняли за Твена
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
В Санкт-Петербурге завотделом культурных программ Российской национальной библиотеки решила уволиться после обвинений в «экстремизме». Поводом стал плакат с изображением литературоведа, культуролога Юрия Лотмана, похожего на американского писателя Марка Твена. Об этом пишут «Подъем» и «Город 812».
25 марта, в День работников культуры, сотрудники библиотеки разместили при входе поздравительный плакат с портретом Юрия Лотмана, в этом году в России отмечается столетие со дня его рождения. Как пишет «Город 812», руководитель департамента безопасности решил, что на плакате изображен писатель Марк Твен, представитель американской культуры. Руководитель департамента написал докладную директору библиотеки, обвинив сотрудников в «пропаганде экстремизма и терроризма». Директор РНБ поручил провести разъяснительную беседу с сотрудниками и лишил их квартальной премии.
Издание «Подъем» связалось с завотделом культурных программ РНБ Ольгой Кагановской, она подтвердила описанную ситуацию и сказала, что решила после случившегося уволиться.
«Да, история правдива, нам не до шуток. Я действительно написала заявление на увольнение с 11 апреля. Заявление подписано без комментариев», — цитирует Кагановскую издание.
По информации «Город 812», также решил уволиться заведующий сектором выставочной деятельности. При этом директор РНБ Владимир Гронский отказался от комментариев, заявив, что «издание клевещет», пишет «Подъем».
РНБ является одной из крупнейших библиотек мира, ее учредитель — правительство Российской Федерации.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал руководителей бюджетных учреждений культуры, которые выступают с критикой российских военнослужащих во время военной спецоперации, уйти с руководящих должностей.
25 марта, в День работников культуры, сотрудники библиотеки разместили при входе поздравительный плакат с портретом Юрия Лотмана, в этом году в России отмечается столетие со дня его рождения. Как пишет «Город 812», руководитель департамента безопасности решил, что на плакате изображен писатель Марк Твен, представитель американской культуры. Руководитель департамента написал докладную директору библиотеки, обвинив сотрудников в «пропаганде экстремизма и терроризма». Директор РНБ поручил провести разъяснительную беседу с сотрудниками и лишил их квартальной премии.
Издание «Подъем» связалось с завотделом культурных программ РНБ Ольгой Кагановской, она подтвердила описанную ситуацию и сказала, что решила после случившегося уволиться.
«Да, история правдива, нам не до шуток. Я действительно написала заявление на увольнение с 11 апреля. Заявление подписано без комментариев», — цитирует Кагановскую издание.
По информации «Город 812», также решил уволиться заведующий сектором выставочной деятельности. При этом директор РНБ Владимир Гронский отказался от комментариев, заявив, что «издание клевещет», пишет «Подъем».
РНБ является одной из крупнейших библиотек мира, ее учредитель — правительство Российской Федерации.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал руководителей бюджетных учреждений культуры, которые выступают с критикой российских военнослужащих во время военной спецоперации, уйти с руководящих должностей.
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