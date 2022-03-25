«ВК-медиа» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за пацифистские обложки
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Издательскую группу «ВК-медиа» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за пацифистские обложки в газетах и на сайтах. Об этом сообщается в телеграм-канале «Вечернего Краснотурьинска».
Мировой суд огласил резолютивную часть постановления по делу. «ВК-медиа» признаны виновными по ч. 10.1. ст. 13.15 КоАП РФ (за распространение «фейковых» новостей «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств»). Суд назначил штраф в размере 1,5 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Главный редактор входящих в группу изданий Александр Арцыбашев заявил, что постановление будет обжаловано.
Тираж газет «Вечерний Краснотурьинск», «Глобус» (г. Серов), «Вечерний Карпинск» и «ПроСевероуральск.RU» от 2 марта был изъят полицией за пацифистские обложки, на первых полосах изданий были опубликованы высказывания о происходящем на Украине. Прокуратура Краснотурьинска вынесла постановление об административном правонарушении.
По словам Александра Арцыбашева, с 5 марта газеты, сайты, а также группы изданий в соцсетях отказались от освещения специальной военной операции на Украине. «Также мы удалили все ранее опубликованные материалы, чтобы не подвергать риску редакционные коллективы и журналистов», — сказал редактор.
Мировой суд огласил резолютивную часть постановления по делу. «ВК-медиа» признаны виновными по ч. 10.1. ст. 13.15 КоАП РФ (за распространение «фейковых» новостей «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств»). Суд назначил штраф в размере 1,5 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Главный редактор входящих в группу изданий Александр Арцыбашев заявил, что постановление будет обжаловано.
Тираж газет «Вечерний Краснотурьинск», «Глобус» (г. Серов), «Вечерний Карпинск» и «ПроСевероуральск.RU» от 2 марта был изъят полицией за пацифистские обложки, на первых полосах изданий были опубликованы высказывания о происходящем на Украине. Прокуратура Краснотурьинска вынесла постановление об административном правонарушении.
По словам Александра Арцыбашева, с 5 марта газеты, сайты, а также группы изданий в соцсетях отказались от освещения специальной военной операции на Украине. «Также мы удалили все ранее опубликованные материалы, чтобы не подвергать риску редакционные коллективы и журналистов», — сказал редактор.
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