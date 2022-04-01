Голикова заявила о росте числа граждан, работающих неполный день и находящихся в простое
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда заявила, что в России растет число граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели. Также растет число тех, кто находится в так называемом простое. Точные цифры вице-премьер не приводит.
«На сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная, но мы фиксируем растущее количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели, а также увеличение численности работников, находящихся в простое», — цитирует Голикову Интерфакс.
По ее словам, власти принимают меры, чтобы повлиять на ситуацию. «В связи с этим нашей ключевой задачей является заблаговременная организация работы всех структур и проведение превентивных мероприятий для сохранения рабочих мест и численности занятых граждан», — отметила вице-премьер.
Ранее Центр стратегических разработок сделал прогноз, по которому в России число рабочих мест в экономике может сократиться на 2 млн до конца текущего года.
По данным Минтруда (на 28 марта), работодатели уже уведомили о планах по сокращению 50 тыс. сотрудников, около 14 тыс. работников находятся в неоплачиваемом отпуске. В режиме простоя находятся более 90 тыс. человек из-за приостановленных производств.
«На сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная, но мы фиксируем растущее количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели, а также увеличение численности работников, находящихся в простое», — цитирует Голикову Интерфакс.
По ее словам, власти принимают меры, чтобы повлиять на ситуацию. «В связи с этим нашей ключевой задачей является заблаговременная организация работы всех структур и проведение превентивных мероприятий для сохранения рабочих мест и численности занятых граждан», — отметила вице-премьер.
Ранее Центр стратегических разработок сделал прогноз, по которому в России число рабочих мест в экономике может сократиться на 2 млн до конца текущего года.
По данным Минтруда (на 28 марта), работодатели уже уведомили о планах по сокращению 50 тыс. сотрудников, около 14 тыс. работников находятся в неоплачиваемом отпуске. В режиме простоя находятся более 90 тыс. человек из-за приостановленных производств.
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