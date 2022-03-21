«Коммерсант»: экономика в России может потерять 2 млн рабочих мест к концу года
Россия и мир
Фото: Министерство труда РФ/mintrud.gov.ru
В России число рабочих мест в экономике может сократиться на 2 млн до конца текущего года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз Центра стратегических разработок.
По данным центра, есть два варианта развития событий. При первом, менее остром, уровень безработицы с нынешних 4,4% увеличится до 6,4–6,5%. Второй вариант предполагает потерю экономикой 2 млн рабочих мест в течение года, что приведет к росту уровня безработицы до 7,1–7,8%, при этом к лету 2023 года рынок труда уже начнет восстанавливаться.
Издание сообщает, что при любом из сценариев в России ожидается изменение структуры занятости. Рабочие места сократятся, в первую очередь, в отраслях, которые наиболее зависимы от импортных компонентов (например, автопром, производство бытовой техники), а также в сферах, которые потеряли внешние или внутренние рынки сбыта (металлургия, производство удобрений, строительство). Но при этом аналитики прогнозируют рост спроса на рабочую силу в тех отраслях, где наблюдается уход с рынка основных конкурентов (например, в IT и текстильном производстве). Также дополнительных рабочих рук потребуют отрасли, в которых есть фактор удорожания импортной продукции из-за девальвации рубля (одежда, товары для досуга) и частично остановлены иностранные поставки (например, микроэлектроника, телеком-оборудование).
Аналитики предполагают, что потребность в рабочих местах в этих отраслях отчасти сможет компенсировать потери в других сферах. Однако перед «мигрирующими» сотрудниками встанет необходимость обновления профессиональных навыков, пишет издание.
По данным минтруда, в ближайшее время массовые сокращения сотрудников в российских компаниях не планируются, в службы занятости такие уведомления не поступали. При этом работодатели уже уведомили о планах по сокращению 50 тыс. сотрудников, около 14 тыс. работников находятся в неоплачиваемом отпуске. В так называемом режиме простоя сейчас находятся более 90 тыс. человек из-за приостановленных производств.
По данным центра, есть два варианта развития событий. При первом, менее остром, уровень безработицы с нынешних 4,4% увеличится до 6,4–6,5%. Второй вариант предполагает потерю экономикой 2 млн рабочих мест в течение года, что приведет к росту уровня безработицы до 7,1–7,8%, при этом к лету 2023 года рынок труда уже начнет восстанавливаться.
Издание сообщает, что при любом из сценариев в России ожидается изменение структуры занятости. Рабочие места сократятся, в первую очередь, в отраслях, которые наиболее зависимы от импортных компонентов (например, автопром, производство бытовой техники), а также в сферах, которые потеряли внешние или внутренние рынки сбыта (металлургия, производство удобрений, строительство). Но при этом аналитики прогнозируют рост спроса на рабочую силу в тех отраслях, где наблюдается уход с рынка основных конкурентов (например, в IT и текстильном производстве). Также дополнительных рабочих рук потребуют отрасли, в которых есть фактор удорожания импортной продукции из-за девальвации рубля (одежда, товары для досуга) и частично остановлены иностранные поставки (например, микроэлектроника, телеком-оборудование).
Аналитики предполагают, что потребность в рабочих местах в этих отраслях отчасти сможет компенсировать потери в других сферах. Однако перед «мигрирующими» сотрудниками встанет необходимость обновления профессиональных навыков, пишет издание.
По данным минтруда, в ближайшее время массовые сокращения сотрудников в российских компаниях не планируются, в службы занятости такие уведомления не поступали. При этом работодатели уже уведомили о планах по сокращению 50 тыс. сотрудников, около 14 тыс. работников находятся в неоплачиваемом отпуске. В так называемом режиме простоя сейчас находятся более 90 тыс. человек из-за приостановленных производств.
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