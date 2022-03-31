Дмитрий Медведев назвал продовольствие «тихим оружием» России
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в условиях санкций России следует поставлять продовольствие и сельхозкультуры «только друзьям», при этом список запрещенных к ввозу продуктов стоит расширить.
По словам Медведева, от российских поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. «Получается, что наше продовольствие – наше тихое оружие. Тихое – но грозное», — сказал Медведев, добавив, что экспорт отечественной сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений, в прошлом году он составил более 37 млрд долларов.
Медведев обозначил несколько мер, которые, по его мнению, следует предпринять в отношении продовольственной безопасности России.
- Приоритет в поставках продовольствия – внутренний рынок. Контроль за ценами и масштабная системная помощь аграриям.
- Поставка продовольствия и сельхозкультуры «только нашим друзьям». «Благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке. Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях», — сказал Медведев.
- Не поставлять продукты и сельскохозяйственную продукцию «недругам» и ничего у них не покупать. «Хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить», — считает Медведев.
По его мнению, «разнообразных и вкусных» российских продуктов достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей.
«Получается, завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся», — сказал Медведев.
По словам Медведева, от российских поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. «Получается, что наше продовольствие – наше тихое оружие. Тихое – но грозное», — сказал Медведев, добавив, что экспорт отечественной сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений, в прошлом году он составил более 37 млрд долларов.
Медведев обозначил несколько мер, которые, по его мнению, следует предпринять в отношении продовольственной безопасности России.
- Приоритет в поставках продовольствия – внутренний рынок. Контроль за ценами и масштабная системная помощь аграриям.
- Поставка продовольствия и сельхозкультуры «только нашим друзьям». «Благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке. Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях», — сказал Медведев.
- Не поставлять продукты и сельскохозяйственную продукцию «недругам» и ничего у них не покупать. «Хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить», — считает Медведев.
По его мнению, «разнообразных и вкусных» российских продуктов достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей.
«Получается, завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся», — сказал Медведев.
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