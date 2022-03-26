Больше 134 000 россиян в возрасте от 18 до 27 лет призовут в армию
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Призывная кампания на военную службу начнется 1 апреля и завершится 15 июля. Она коснется граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законом №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
На службу призовут 134 500 человек. Это меньше, чем было призвано весной прошлого года, ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Также глава ведомства подчеркнул, что новобранцев, которых призовут на срочную военную службу этой весной, не будут направлять в горячие точки.
Призывная кампания на военную службу начнется 1 апреля и завершится 15 июля. Она коснется граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законом №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
На службу призовут 134 500 человек. Это меньше, чем было призвано весной прошлого года, ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Также глава ведомства подчеркнул, что новобранцев, которых призовут на срочную военную службу этой весной, не будут направлять в горячие точки.
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