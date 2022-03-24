Дизайнера Дениса Кортунова, поддержавшего президента Украины, лишили статуса советника самарского губернатора
Россия и мир
Фото: страница в ВК Дениса Кортунова
Известного дизайнера Дениса Кортунова лишили статуса общественного советника губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Сегодняшняя ситуация показала ряд людей – известных и профессиональных – с другой стороны. В настоящий момент Денис Кортунов лишен статуса общественного советника главы региона», – говорится в сообщении (цитата по «Коммерсанту»).
Ранее Денис Кортунов опубликовал в соцсети пост со ссылкой на интервью президента Украины российским СМИ, добавив комментарий о том, что «Зеленский крутой». Интервью Владимира Зеленского, напомним, было запрещено к публикации в России.
Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в телеграм-канале прокомментировал эту запись. «Надеюсь, после подобных постов о том, что «Зеленский крутой», Денис Кортунов будет незамедлительно освобожден от должности общественного советника губернатора Самарской области по IT». После того, как решение было принято, депутат добавил еще одну запись. «Отрадно, что вопрос с советником губернатора Самарской области, открыто выступившим в поддержку Зеленского, решился так оперативно <...> Надеюсь, столь же принципиальную позицию региональные власти неизменно будут проявлять и по отношению ко всем другим самарским чиновникам, выступающих с антироссийских позиций».
Денис Кортунов известный дизайнер, вице-президент по дизайну компании Acronis, работает с крупными международными корпорациями. Пост советника губернатора по IT-проектам на общественных началах он занимал с 2017 года.
«Сегодняшняя ситуация показала ряд людей – известных и профессиональных – с другой стороны. В настоящий момент Денис Кортунов лишен статуса общественного советника главы региона», – говорится в сообщении (цитата по «Коммерсанту»).
Ранее Денис Кортунов опубликовал в соцсети пост со ссылкой на интервью президента Украины российским СМИ, добавив комментарий о том, что «Зеленский крутой». Интервью Владимира Зеленского, напомним, было запрещено к публикации в России.
Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в телеграм-канале прокомментировал эту запись. «Надеюсь, после подобных постов о том, что «Зеленский крутой», Денис Кортунов будет незамедлительно освобожден от должности общественного советника губернатора Самарской области по IT». После того, как решение было принято, депутат добавил еще одну запись. «Отрадно, что вопрос с советником губернатора Самарской области, открыто выступившим в поддержку Зеленского, решился так оперативно <...> Надеюсь, столь же принципиальную позицию региональные власти неизменно будут проявлять и по отношению ко всем другим самарским чиновникам, выступающих с антироссийских позиций».
Денис Кортунов известный дизайнер, вице-президент по дизайну компании Acronis, работает с крупными международными корпорациями. Пост советника губернатора по IT-проектам на общественных началах он занимал с 2017 года.
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