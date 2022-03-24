Запись в первые классы на Госуслугах будет доступна в 17 регионах РФ с 1 апреля
Россия и мир
Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ/edu.gov.ru
Записать ребенка в первый класс можно будет на портале госуслуг, сервис подачи заявок заработает 1 апреля. Об этом сообщили в правительстве РФ.
«Единая форма для родителей разработана Минцифры совместно с Минпросвещения. Она позволяет не только записаться в школу по месту регистрации, но и указать положенные семье льготы», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Удаленное зачисление в школы будет доступно в 17 регионах (Липецкая, Свердловская, Саратовская, Калининградская, Архангельская, Ивановская, Псковская, Тамбовская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская области, Тува, Северная Осетия, Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край, Санкт-Петербург). Сообщается, что техническая возможность подключения к сервису проработана для всех субъектов РФ, но на сегодняшний день ею воспользовались 17 регионов.
Подать заявление на зачисление в школу по месту регистрации можно будет до 30 июня. Если родители хотят зачислить ребенка в школу не по месту регистрации, то заявления будут приниматься с 6 июля по 5 сентября, уточняют в правительстве.
«Единая форма для родителей разработана Минцифры совместно с Минпросвещения. Она позволяет не только записаться в школу по месту регистрации, но и указать положенные семье льготы», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Удаленное зачисление в школы будет доступно в 17 регионах (Липецкая, Свердловская, Саратовская, Калининградская, Архангельская, Ивановская, Псковская, Тамбовская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская области, Тува, Северная Осетия, Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край, Санкт-Петербург). Сообщается, что техническая возможность подключения к сервису проработана для всех субъектов РФ, но на сегодняшний день ею воспользовались 17 регионов.
Подать заявление на зачисление в школу по месту регистрации можно будет до 30 июня. Если родители хотят зачислить ребенка в школу не по месту регистрации, то заявления будут приниматься с 6 июля по 5 сентября, уточняют в правительстве.
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