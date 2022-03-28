Спикер Госдумы Володин предложил экспортировать за рубли зерно, лес, нефть и удобрения
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ/duma.gov.ru
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин считает, что России следует расширить список экспортируемых за рубли товаров. Об этом он написал в телеграм-канале.
«Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.», — заявил Володин.
Он полагает, что у стран Европы есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях, в том числе за природный газ.
«На протяжении последних дней широко обсуждается вопрос расчётов за природный газ в рублях. Сначала страны G7 не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в нашей валюте. Затем Макрон заявил, что такой возможности у европейских стран нет. А сегодня СМИ сообщили, что потоки газа по газопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля. Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях <…> У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Никакой трагедии в этом нет», — написал депутат, добавив, что «гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет».
Володин призвал европейские государства «искать рубли». «Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ — ищите рубли».
Также он обратился к коллегам из национальных парламентов «недружественных стран» с просьбой «более серьёзно отнестись к вопросу рублёвых взаиморасчетов».
О том, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в «скомпрометировавших себя валютах», ранее заявил президент Путин.
«Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.», — заявил Володин.
Он полагает, что у стран Европы есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях, в том числе за природный газ.
«На протяжении последних дней широко обсуждается вопрос расчётов за природный газ в рублях. Сначала страны G7 не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в нашей валюте. Затем Макрон заявил, что такой возможности у европейских стран нет. А сегодня СМИ сообщили, что потоки газа по газопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля. Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях <…> У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Никакой трагедии в этом нет», — написал депутат, добавив, что «гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет».
Володин призвал европейские государства «искать рубли». «Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ — ищите рубли».
Также он обратился к коллегам из национальных парламентов «недружественных стран» с просьбой «более серьёзно отнестись к вопросу рублёвых взаиморасчетов».
О том, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в «скомпрометировавших себя валютах», ранее заявил президент Путин.
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