Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 7 апреля
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Запрет будет действовать до 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени. Речь идет о полетах в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.
Ограничения на полеты были введены после начала военной спецоперации на территории Украины. Росавиация продлила запрет в шестой раз (24 марта сообщалось о продлении режима ограничений полетов до 1 апреля).
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.
Ограничения на полеты были введены после начала военной спецоперации на территории Украины. Росавиация продлила запрет в шестой раз (24 марта сообщалось о продлении режима ограничений полетов до 1 апреля).
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