В ФНПР предложили сократить рабочую неделю в России, чтобы сохранить занятость
Россия и мир
Фото: Министерство труда РФ/mintrud.gov.ru
В Федерации независимых профсоюзов России предложили вернуться к теме сокращенной рабочей недели. Такая мера может способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Федерации Александра Шершукова.
«Здесь ситуация следующая — сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», — сказал Шершуков. По его словам, эта мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики.
Ранее Центр стратегических разработок дал прогноз, по которому в России число рабочих мест в экономике может сократиться на 2 млн до конца текущего года.
В минтруда при этом сообщили, что на данный момент работодатели уведомили о планах по сокращению 50 тыс. сотрудников.
«Здесь ситуация следующая — сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», — сказал Шершуков. По его словам, эта мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики.
Ранее Центр стратегических разработок дал прогноз, по которому в России число рабочих мест в экономике может сократиться на 2 млн до конца текущего года.
В минтруда при этом сообщили, что на данный момент работодатели уведомили о планах по сокращению 50 тыс. сотрудников.
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