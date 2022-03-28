Мединский раскрыл подробности письменных предложений Украины по итогам переговоров
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
По словам Владимира Мединского, главы российской делегации на переговорах в Стамбуле, Россия получила письменные предложения от Украины, которые содержат ряд важных пунктов. При этом Мединский подчеркивает, что эти предложения нельзя рассматривать как часть будущего договора, они будут рассмотрены российской стороной в ближайшее время.
В эфире «Первого канала» глава российской делегации рассказал подробно о содержании предложений со стороны Украины.
- «Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса». Далее в документе, по словам Мединского, дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины.
- «Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем дипломатических переговоров», — сказал Мединский. При этом он подчеркнул, что такая постановка вопроса «не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход».
- Гарантии безопасности также не распространяются на ту часть Украины, «которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей». «Что такое эти отдельные районы и какова площадь этих отдельных районов, Украина формулирует отдельно. Россия формулирует так, как она это понимает», — сказал Мединский.
- Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию.
- «Со своей стороны Российская федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский Союз», — заявил Мединский.
Он уточняет, что эти предложения — «ни в коем случае не положения договора». «Это предложения украинской стороны, которые мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса и которые будут рассмотрены Россией», — подчеркнул глава российской делегации.
В эфире «Первого канала» глава российской делегации рассказал подробно о содержании предложений со стороны Украины.
- «Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса». Далее в документе, по словам Мединского, дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины.
- «Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем дипломатических переговоров», — сказал Мединский. При этом он подчеркнул, что такая постановка вопроса «не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход».
- Гарантии безопасности также не распространяются на ту часть Украины, «которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей». «Что такое эти отдельные районы и какова площадь этих отдельных районов, Украина формулирует отдельно. Россия формулирует так, как она это понимает», — сказал Мединский.
- Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию.
- «Со своей стороны Российская федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский Союз», — заявил Мединский.
Он уточняет, что эти предложения — «ни в коем случае не положения договора». «Это предложения украинской стороны, которые мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса и которые будут рассмотрены Россией», — подчеркнул глава российской делегации.
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