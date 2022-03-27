Магазины OBI возобновят работу в России на следующей неделе
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Российские магазины немецкой сети товаров для дома и строительства OBI должны уже на следующей неделе возобновить работу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
«В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов», — сообщил изданию начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.
«В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов», — сообщил изданию начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.
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