Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации выполнены
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на селекторном совещании. По его словам, основные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине в целом выполнены.
«Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — заявил Шойгу.
По его словам, спецоперация на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. «Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей», — сказал Шойгу.
«Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — заявил Шойгу.
По его словам, спецоперация на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. «Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей», — сказал Шойгу.
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