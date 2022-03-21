Мединский: заявление о переговорах в Стамбуле может быть сделано через несколько часов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Двусторонние переговоры делегаций РФ и Украины проходят сегодня в Стамбуле. Глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что консультации России и Украины продолжаются. «Надеюсь, через несколько часов выступим с заявлением о переговорах», — цитируют Мединского РИА Новости.
В рамках переговоров Владимир Мединский и член украинской делегации Давид Арахамия провели встречу тет-а-тет. Детали разговора пока не сообщаются.
Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих, сообщил журналистам Владимир Мединский.
В рамках переговоров Владимир Мединский и член украинской делегации Давид Арахамия провели встречу тет-а-тет. Детали разговора пока не сообщаются.
Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих, сообщил журналистам Владимир Мединский.
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