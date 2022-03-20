В Правительстве РФ назвали условия, при которых айтишники смогут получить отсрочку от армии
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных IT-компаний. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
По утвержденным правилам отсрочку могут получить:
- молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года;
- молодые специалисты со стажем менее года, если они окончили вуз за год до назначения на должность.
Постановлением также утверждается перечень вузовских специальностей и направлений, которые позволяют претендовать на отсрочку. В полном списке более 60 направлений. В их числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие.
Сообщается, что для того, чтобы получить отсрочку для своих сотрудников, компании должны направить соответствующий список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года. Ведомство сформирует общий список для Минобороны и в дальнейшем для военкоматов.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что в условиях санкционных ограничений важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в России. «Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. И конечно, сохранить кадровый потенциал», — подчеркнул глава кабмина.
По утвержденным правилам отсрочку могут получить:
- молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года;
- молодые специалисты со стажем менее года, если они окончили вуз за год до назначения на должность.
Постановлением также утверждается перечень вузовских специальностей и направлений, которые позволяют претендовать на отсрочку. В полном списке более 60 направлений. В их числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие.
Сообщается, что для того, чтобы получить отсрочку для своих сотрудников, компании должны направить соответствующий список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года. Ведомство сформирует общий список для Минобороны и в дальнейшем для военкоматов.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что в условиях санкционных ограничений важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в России. «Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. И конечно, сохранить кадровый потенциал», — подчеркнул глава кабмина.
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