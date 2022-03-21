Российский магазин приложений NashStore для Android запустят 9 мая
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В России появится отечественный магазин приложений NashStore для Android, его планируется запустить 9 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимира Зыкова.
«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — отметил Зыков, объясняя необходимость отечественной альтернативы в условиях западных санкций.
Сообщается, что в новом магазине пользователи смогут скачивать и обновлять приложения, оплачивать подписки, пользоваться привычными сервисами без ограничений. С АНО «Цифровые платформы» по созданию магазина приложений сотрудничают более 700 компаний, пишет ТАСС. Также сейчас разрабатываются различные способы оплаты, которые будут совместимы с картами «Мир».
«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — отметил Зыков, объясняя необходимость отечественной альтернативы в условиях западных санкций.
Сообщается, что в новом магазине пользователи смогут скачивать и обновлять приложения, оплачивать подписки, пользоваться привычными сервисами без ограничений. С АНО «Цифровые платформы» по созданию магазина приложений сотрудничают более 700 компаний, пишет ТАСС. Также сейчас разрабатываются различные способы оплаты, которые будут совместимы с картами «Мир».
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