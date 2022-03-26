Мобильные операторы назвали отказ от безлимитных тарифов «рациональным и своевременным»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Операторы мобильной связи отреагировали на рекомендацию Минцифры отказаться от безлимитных тарифов и сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях.
Опрошенные РБК эксперты назвали такое предложение рациональным и своевременным. «В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижению устойчивости сетей, рекомендация Минцифры выглядит рациональной и своевременной», — сказал РБК директор по связям с госорганами «МегаФона» Владимир Месропян. Также предложение Минцифры назвали рациональным в МТС. «Оно позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета», — сказал представитель компании. В «Т2 РТК Холдинге» (бренд Tele2) заявили РБК, что компания «разделяет озабоченность министра». В то же время в компании подчеркнули, что холдинг «никогда не злоупотреблял безлимитами», так как они создают избыточную нагрузку на сеть.
Ранее Минцифры направило операторам связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Это вызвано неопределенностью с поставками телекоммуникационного оборудования.
Опрошенные РБК эксперты назвали такое предложение рациональным и своевременным. «В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижению устойчивости сетей, рекомендация Минцифры выглядит рациональной и своевременной», — сказал РБК директор по связям с госорганами «МегаФона» Владимир Месропян. Также предложение Минцифры назвали рациональным в МТС. «Оно позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета», — сказал представитель компании. В «Т2 РТК Холдинге» (бренд Tele2) заявили РБК, что компания «разделяет озабоченность министра». В то же время в компании подчеркнули, что холдинг «никогда не злоупотреблял безлимитами», так как они создают избыточную нагрузку на сеть.
Ранее Минцифры направило операторам связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Это вызвано неопределенностью с поставками телекоммуникационного оборудования.
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