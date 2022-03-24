Бастрыкин: дело о стрельбе в красноярском детсаду поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ
Россия и мир
Фото: Следственный комитет РФ/sledcom.ru
В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы, которая 28 марта пришла в детский сад с ружьем. Перед этим она убила своего 56-летнего отца, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, днем 28 марта девушка прошла в помещение группы МБОУ «Детский сад №31». Ее встретила воспитатель, которая заметила видневшееся из-под ее пальто ружье. «Воспитатель предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В результате выстрела никто из детей не пострадал», — говорится в сообщении. За несколько дней до этого девушка приходила в детский сад под предлогом трудоустройства.
Также в ходе следствия выяснилось, что днем 28 марта, перед тем, как прийти в детский сад, девушка из ружья застрелила своего отца. Его тело было обнаружено в квартире дома по улице Яковлева.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль центрального аппарата ведомства. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Во всех дошкольных учреждениях Красноярска усилен пропускной режим.
По данным следствия, днем 28 марта девушка прошла в помещение группы МБОУ «Детский сад №31». Ее встретила воспитатель, которая заметила видневшееся из-под ее пальто ружье. «Воспитатель предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В результате выстрела никто из детей не пострадал», — говорится в сообщении. За несколько дней до этого девушка приходила в детский сад под предлогом трудоустройства.
Также в ходе следствия выяснилось, что днем 28 марта, перед тем, как прийти в детский сад, девушка из ружья застрелила своего отца. Его тело было обнаружено в квартире дома по улице Яковлева.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль центрального аппарата ведомства. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Во всех дошкольных учреждениях Красноярска усилен пропускной режим.
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