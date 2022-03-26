Песков в интервью PBS: Россия чувствует себя «посреди войны» в экономике

10.05 Вторник, 29 марта 2022
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью американскому каналу PBS. Представитель Кремля рассказал о жизни страны на фоне санкций, об отношениях со странами НАТО и поставках газа за рубли.

Песков сказал, что после введенных санкций России нужно адаптироваться к новым экономическим условиям. «Нам нужно адаптироваться к новым условиям. К сожалению, эти условия достаточно недружественные. Они для нас вражеские... Мы в России чувствуем себя посреди войны. Страны Западной Европы, США, Канада, Австралия, они ведут против нас войну в торговле, в экономике, в изъятии нашего имущества, в изъятии наших средств, блокировке наших финансовых отношений. Нам нужно адаптироваться к новой реальности», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Также представитель Кремля прокомментировал вопрос поставки российского газа. По его словам, Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. «Мы не будем заниматься благотворительностью. Посылать газ бесплатно в Западную Европу», — сказал Песков. Журналист задал вопрос, будет ли отключен газ неплательщикам, на что пресс-секретарь президента ответил: «Нет оплаты — нет газа».

Кроме того, ведущий спросил, можно ли представить ситуацию, когда России придется отправить войска в страну НАТО. Песков заявил, что Россия «не может и не хочет» думать о направлении своих сил в какую-либо страну НАТО. «Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом», — сказал представитель Кремля.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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