Корпорация Carlsberg вслед за Heineken заявила об уходе с российского рынка и продаже активов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg заявила о том, что уходит с российского рынка и продает активы. Заявление опубликовано на сайте компании.
В корпорации признали решение трудным, но безотлагательным на фоне сложившейся международной обстановки. «Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для наших 8 400 сотрудников в России», — сообщили в компании и отметили, что окажут поддержку работникам и их семьям.
Также сегодня стало известно о том, что крупнейшая пивоваренная компания Heineken уходит из России.
В корпорации признали решение трудным, но безотлагательным на фоне сложившейся международной обстановки. «Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для наших 8 400 сотрудников в России», — сообщили в компании и отметили, что окажут поддержку работникам и их семьям.
Также сегодня стало известно о том, что крупнейшая пивоваренная компания Heineken уходит из России.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Среди членов комиссии на довыборах в ЕГД обнаружили непосредственную подчиненную кандидата от ЕР
27 марта 2022
27 марта 2022