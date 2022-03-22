Пивоваренная компания Heineken уходит с российского рынка и передает бизнес новому владельцу

13.00 Понедельник, 28 марта 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Крупнейшая пивоваренная компания Heineken уходит из России, пишут РИА Новости со ссылкой на заявление компании. Компания передаст свой российский бизнес новому владельцу.

«После ранее объявленного стратегического обзора нашей деятельности мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в текущей обстановке. В связи с этим мы решили покинуть Россию», — сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее Heineken прекратила экспорт пива в Россию, а также о приостановила новые инвестпроекты в стране.

Сообщается, что пока компания не передаст свой бизнес в России новому владельцу, все семь пивоварен Heineken продолжат работу. Концерн гарантирует сохранение зарплаты всем 1800 российским сотрудникам до конца 2022 года при любых обстоятельствах, говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что от передачи российского бизнеса они не получат никакой прибыли, при этом ожидаются расходы в размере 400 миллионов евро.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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