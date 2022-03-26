Правительство РФ выделит ещё 4 млрд рублей на выплаты медперсоналу и водителям скорых
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Более 4 млрд рублей будет направлено дополнительно на единовременные страховые выплаты медицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусной инфекцией, и водителям скорой помощи. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Если медики заболевают ковидом, им положены единовременные выплаты», – уточнил Михаил Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что выплаты должны происходить своевременно и без проволочек.
По указу Президента, подписанному в мае 2020 года, право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей скорых, которые, помогая больным коронавирусом, заразились сами, сообщается на сайте правительства.
В 2021 году медработникам уже предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму 22,2 млрд рублей.
«Если медики заболевают ковидом, им положены единовременные выплаты», – уточнил Михаил Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что выплаты должны происходить своевременно и без проволочек.
По указу Президента, подписанному в мае 2020 года, право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей скорых, которые, помогая больным коронавирусом, заразились сами, сообщается на сайте правительства.
В 2021 году медработникам уже предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму 22,2 млрд рублей.
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