Минюст внес немецкое издание Deutsche Welle* в реестр СМИ-иноагентов
Россия и мир
Фото: Министерство юстиции РФ/minjust.gov.ru
Министерство юстиции России включило немецкую телерадиовещательную компанию Deutsche Welle в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
«28 марта 2022 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)», — говорится на сайте министерства.
Сообщается, что решение принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти.
Доступ к сайту DW ограничен в России с 4 марта. Немецкое СМИ стало 119-м по счету в списке Минюста. Ранее список дополнялся 18 февраля.
*Минюст внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.
«28 марта 2022 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)», — говорится на сайте министерства.
Сообщается, что решение принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти.
Доступ к сайту DW ограничен в России с 4 марта. Немецкое СМИ стало 119-м по счету в списке Минюста. Ранее список дополнялся 18 февраля.
*Минюст внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.
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