В Красноярске задержана девушка, устроившая стрельбу в детском саду

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Сегодня днем 20-летняя жительница Красноярска пришла в детский сад с ружьем. Она зашла в помещение и выстрелила в стену.Местная полиция сообщает, что один из сотрудников детсада удерживал злоумышленницу до приезда Росгвардии. В результате стрельбы никто не пострадал. Девушка задержана, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.