В Красноярске задержана девушка, устроившая стрельбу в детском саду
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Сегодня днем 20-летняя жительница Красноярска пришла в детский сад с ружьем. Она зашла в помещение и выстрелила в стену.
Местная полиция сообщает, что один из сотрудников детсада удерживал злоумышленницу до приезда Росгвардии. В результате стрельбы никто не пострадал. Девушка задержана, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Местная полиция сообщает, что один из сотрудников детсада удерживал злоумышленницу до приезда Росгвардии. В результате стрельбы никто не пострадал. Девушка задержана, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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