Песков: Россия не боится публиковать интервью Зеленского, но материал нужно проверить
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
РФ не боится публиковать интервью Владимира Зеленского, данное корреспондентам ряда российских СМИ, но Роскомнадзор должен проверить материал на предмет соответствия законодательству страны, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее несколько российских СМИ взяли первое с начала военной спецоперации интервью у президента Украины Владимира Зеленского.
В воскресенье вечером Роскомнадзор выступил с заявлением по этому поводу. «Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования», — говорится в заявлении.
Также на факт публикации интервью обратила внимание Генпрокуратура РФ. «Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения», — сообщает ведомство.
Ранее несколько российских СМИ взяли первое с начала военной спецоперации интервью у президента Украины Владимира Зеленского.
В воскресенье вечером Роскомнадзор выступил с заявлением по этому поводу. «Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования», — говорится в заявлении.
Также на факт публикации интервью обратила внимание Генпрокуратура РФ. «Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения», — сообщает ведомство.
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