Производство книг в России подорожало в среднем на 30%
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
В российских издательствах сообщают об увеличении себестоимости книжного производства на 30 %, пишут «Известия». Цена в рознице поднялась на 10-20%. Участники рынка называют в числе главных причин рост цен на бумагу и услуги типографий.
Офсетная бумага, которая используется преимущественно при производстве книг, в среднем стала дороже на 30%. Также, по данным издательств, остро ощущается дефицит мелованной бумаги и ее «стремительное подорожание». Это может сказаться на качестве, в том числе, детских книг, которые изготавливаются на такой бумаге – она лучше передает тона и полутона иллюстраций. Из-за недостатка мелованной бумаги издательства также сокращают производство альбомов.
При этом участники рынка говорят, что стоимость книг выросла бы и при прежних ценах на бумагу, так как подорожали типографские услуги. Типографии подняли цены на черно-белую печать в среднем на 30%, на цветную — на 50%, так как при печати используются преимущественно импортные краски, пишет издание.
В сложившейся ситуации отрасль ожидает государственной поддержки.
Офсетная бумага, которая используется преимущественно при производстве книг, в среднем стала дороже на 30%. Также, по данным издательств, остро ощущается дефицит мелованной бумаги и ее «стремительное подорожание». Это может сказаться на качестве, в том числе, детских книг, которые изготавливаются на такой бумаге – она лучше передает тона и полутона иллюстраций. Из-за недостатка мелованной бумаги издательства также сокращают производство альбомов.
При этом участники рынка говорят, что стоимость книг выросла бы и при прежних ценах на бумагу, так как подорожали типографские услуги. Типографии подняли цены на черно-белую печать в среднем на 30%, на цветную — на 50%, так как при печати используются преимущественно импортные краски, пишет издание.
В сложившейся ситуации отрасль ожидает государственной поддержки.
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