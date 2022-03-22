Мультфильм «Боксбалет», единственный претендент на «Оскар» от России, не получил статуэтку
Россия и мир
Фото: кадр из трейлера к мультфильму «Боксбалет»
Американская киноакадемия назвала победителей 94-й премии «Оскар-2022». Лучшим фильмом стала картина «CODA: ребенок глухих родителей».
Фильм получил все три награды, на которые номинировался. Помимо главной премии, он получил статуэтки в номинации адаптированный сценарий и лучший актер второго плана (Трой Коцур). Картина с Эмилией Джонс в главной роли — англоязычный ремейк французского фильма «Семейство Белье» (2014). Она рассказывает о так называемом coda (child of deaf adult) — ребенке глухих взрослых, единственном слышащем члене семьи. В главных ролях фильма сыграли преимущественно глухие и слабослышащие актеры. Трой Коцур стал первым слабослышащим актером, получившим «Оскар».
В числе номинантов на «Оскар» в этом году был единственный представитель России. Мультфильм «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова, снятый на киностудии «Мельница», был представлен в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм», однако он в число лауреатов не вошел. Победителем в этой номинации стал мультфильм «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго. Мультфильм «Боксбалет» о романе боксера и балерины ранее получил премию «Икар», был признан лучшим среди анимационных короткометражек на фестивале «Короче», а также номинирован на премию «Ника».
Все победители премии «Оскар»:
Лучший фильм: «CODA: Ребенок глухих родителей».
Режиссура: Джейн Кэмпион («Власть пса»).
Фильм на иностранном языке: «Сядь за руль моей машины».
Анимационный фильм: «Энканто».
Оригинальный сценарий: «Белфаст».
Адаптированный сценарий: «CODA: Ребенок глухих родителей».
Саундтрек: «Дюна».
Песня: «Не время умирать».
Лучший звук: «Дюна».
Актер: Уилл Смит («Король Ричард»).
Актриса: Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»).
Актер второго плана: Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»).
Актриса второго плана: Ариана ДеБос («Вестсайдская история»).
Операторская работа: «Дюна».
Монтаж: «Дюна».
Художник-постановщик: «Дюна».
Лучший грим: «Глаза Тэмми Фэй».
Дизайн костюмов: «Круэлла».
Спецэффекты: «Дюна».
Короткометражный художественный фильм: «Долгое прощание».
Короткометражный анимационный фильм: «Стеклоочиститель».
Короткометражный документальный фильм: «Королева баскетбола».
Документальный полнометражный фильм: «Лето соула».
Фильм получил все три награды, на которые номинировался. Помимо главной премии, он получил статуэтки в номинации адаптированный сценарий и лучший актер второго плана (Трой Коцур). Картина с Эмилией Джонс в главной роли — англоязычный ремейк французского фильма «Семейство Белье» (2014). Она рассказывает о так называемом coda (child of deaf adult) — ребенке глухих взрослых, единственном слышащем члене семьи. В главных ролях фильма сыграли преимущественно глухие и слабослышащие актеры. Трой Коцур стал первым слабослышащим актером, получившим «Оскар».
В числе номинантов на «Оскар» в этом году был единственный представитель России. Мультфильм «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова, снятый на киностудии «Мельница», был представлен в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм», однако он в число лауреатов не вошел. Победителем в этой номинации стал мультфильм «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго. Мультфильм «Боксбалет» о романе боксера и балерины ранее получил премию «Икар», был признан лучшим среди анимационных короткометражек на фестивале «Короче», а также номинирован на премию «Ника».
Все победители премии «Оскар»:
Лучший фильм: «CODA: Ребенок глухих родителей».
Режиссура: Джейн Кэмпион («Власть пса»).
Фильм на иностранном языке: «Сядь за руль моей машины».
Анимационный фильм: «Энканто».
Оригинальный сценарий: «Белфаст».
Адаптированный сценарий: «CODA: Ребенок глухих родителей».
Саундтрек: «Дюна».
Песня: «Не время умирать».
Лучший звук: «Дюна».
Актер: Уилл Смит («Король Ричард»).
Актриса: Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»).
Актер второго плана: Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»).
Актриса второго плана: Ариана ДеБос («Вестсайдская история»).
Операторская работа: «Дюна».
Монтаж: «Дюна».
Художник-постановщик: «Дюна».
Лучший грим: «Глаза Тэмми Фэй».
Дизайн костюмов: «Круэлла».
Спецэффекты: «Дюна».
Короткометражный художественный фильм: «Долгое прощание».
Короткометражный анимационный фильм: «Стеклоочиститель».
Короткометражный документальный фильм: «Королева баскетбола».
Документальный полнометражный фильм: «Лето соула».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Сгорел последний рабочий в Краснотурьинске трамвай
22 марта 2022
22 марта 2022
Благоустраивать набережную реки Исеть в Екатеринбурге будут дизайнеры из Санкт-Петербурга и Роттердама
24 марта 2022
24 марта 2022