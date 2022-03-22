Мультфильм «Боксбалет», единственный претендент на «Оскар» от России, не получил статуэтку

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Американская киноакадемия назвала победителей 94-й премии «Оскар-2022». Лучшим фильмом стала картина «CODA: ребенок глухих родителей».Фильм получил все три награды, на которые номинировался. Помимо главной премии, он получил статуэтки в номинации адаптированный сценарий и лучший актер второго плана (Трой Коцур). Картина с Эмилией Джонс в главной роли — англоязычный ремейк французского фильма «Семейство Белье» (2014). Она рассказывает о так называемом coda (child of deaf adult) — ребенке глухих взрослых, единственном слышащем члене семьи. В главных ролях фильма сыграли преимущественно глухие и слабослышащие актеры. Трой Коцур стал первым слабослышащим актером, получившим «Оскар».В числе номинантов на «Оскар» в этом году был единственный представитель России. Мультфильм «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова, снятый на киностудии «Мельница», был представлен в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм», однако он в число лауреатов не вошел. Победителем в этой номинации стал мультфильм «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго. Мультфильм «Боксбалет» о романе боксера и балерины ранее получил премию «Икар», был признан лучшим среди анимационных короткометражек на фестивале «Короче», а также номинирован на премию «Ника».Лучший фильм: «CODA: Ребенок глухих родителей».Режиссура: Джейн Кэмпион («Власть пса»).Фильм на иностранном языке: «Сядь за руль моей машины».Анимационный фильм: «Энканто».Оригинальный сценарий: «Белфаст».Адаптированный сценарий: «CODA: Ребенок глухих родителей».Саундтрек: «Дюна».Песня: «Не время умирать».Лучший звук: «Дюна».Актер: Уилл Смит («Король Ричард»).Актриса: Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»).Актер второго плана: Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»).Актриса второго плана: Ариана ДеБос («Вестсайдская история»).Операторская работа: «Дюна».Монтаж: «Дюна».Художник-постановщик: «Дюна».Лучший грим: «Глаза Тэмми Фэй».Дизайн костюмов: «Круэлла».Спецэффекты: «Дюна».Короткометражный художественный фильм: «Долгое прощание».Короткометражный анимационный фильм: «Стеклоочиститель».Короткометражный документальный фильм: «Королева баскетбола».Документальный полнометражный фильм: «Лето соула».