В платежном сервисе Аpple Рay больше не поддерживают карты «Мир»
Россия и мир
Фото: сайт платежной системы "Мир"/mironline.ru
Компания Apple запретила загрузку новых карт «Мир» в Apple Pay. При этом ранее загруженные карты тоже перестанут работать в ближайшие дни. Об этом говорится в сообщении Национальной системы платежных карт, оператора платежной системы «Мир».
«Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт «Мир» в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней», — говорится в сообщении НСПК.
«Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт «Мир» в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней», — говорится в сообщении НСПК.
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