В Кремле объяснили, почему министр обороны РФ Шойгу долго не появляется на публике
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу исчез из медийного пространства и долго не появляется на публике. Об этом его спросили на радио «Маяк».
Журналистка поинтересовалась, почему министр пропал из информационного поля и известно ли что-то о его самочувствии. По словам Пескова, у Шойгу сейчас много забот, так как идет военная спецоперация. «Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности, вполне понятно», — заявил Песков. По поводу состояния здоровья Шойгу Песков сказал, что не нужно слушать СМИ, «обращайтесь в министерство обороны».
Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что о Шойгу ничего не слышно с 11 марта и якобы в его окружении говорят о болезни.
Журналистка поинтересовалась, почему министр пропал из информационного поля и известно ли что-то о его самочувствии. По словам Пескова, у Шойгу сейчас много забот, так как идет военная спецоперация. «Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности, вполне понятно», — заявил Песков. По поводу состояния здоровья Шойгу Песков сказал, что не нужно слушать СМИ, «обращайтесь в министерство обороны».
Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что о Шойгу ничего не слышно с 11 марта и якобы в его окружении говорят о болезни.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Конструктивистское здание снесут в центре Екатеринбурга
24 марта 2022
24 марта 2022