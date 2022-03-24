Из серии «Смешариков» убрали слова «войнушка» и «захватчики»

15.15 Четверг, 24 марта 2022
Россия и мир
Фото: кадр из мультфильма «Смешарики»/канал компании «Рики» в Youtube
Из новой серии мультфильма для детей «Смешарики» вырезали слова «войнушка» и «захватчики», пишет издание «Бумага» со ссылкой на пресс-службу компании «Рики», которой принадлежит бренд «Смешарики».

В компании заявили, что слова убрали «в контексте сегодняшней ситуации».

«Сценарий к серии был написан год назад, и тогда никто не мог предположить, что некоторые в нем слова потенциально могут быть остро восприняты. В контексте сегодняшней ситуации мы посчитали правильным убрать слова «войнушка» и «захватчики». Сейчас аудитория особенно чутко и эмоционально реагирует на эту тему, а мы с заботой и уважением относимся к нашим зрителям», — цитирует издание заявление компании. При этом в пресс-службе добавили, что детский проект всегда был и остается вне политики.

Ранее в твиттере появилось сообщение якобы от жены режиссера, в котором говорится о том, что слово «захватчики», сказанное Нюшей, вырезали («Решили на нашу поляну перебраться, захватчики! Не выйдет!»), а слово «войнушка», произнесенное Барашем, заменили на «потасовку» («Устроили тут, понимаешь, войнушку, как дети малые!»). Сейчас твит удален.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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