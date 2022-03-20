Власти Латвии не пустят в страну Никиту Михалкова, Стаса Михайлова, Тину Канделаки и других деятелей культуры
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
МИД Латвии включил в список нежелательных для страны лиц 25 российских деятелей культуры, пишет РБК со ссылкой на LSM.lv.
В список попали Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, Владимир Машков, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Никита Михалков, Валерий Гергиев, Сергей Полунин, Виктория Цыганова, Стас Михайлов и другие. Им отказано во въезде в Латвию на неограниченный срок.
Сообщается, что попавшие в список деятели культуры поддерживали военную спецоперацию на территории Украины.
Ранее Баварская государственная опера перестала сотрудничать с певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Также Гергиев был вынужден покинуть пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра в связи с расторжением контракта со стороны мэрии Мюнхена.
В список попали Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, Владимир Машков, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Никита Михалков, Валерий Гергиев, Сергей Полунин, Виктория Цыганова, Стас Михайлов и другие. Им отказано во въезде в Латвию на неограниченный срок.
Сообщается, что попавшие в список деятели культуры поддерживали военную спецоперацию на территории Украины.
Ранее Баварская государственная опера перестала сотрудничать с певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Также Гергиев был вынужден покинуть пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра в связи с расторжением контракта со стороны мэрии Мюнхена.
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