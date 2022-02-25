Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского оркестра из-за позиции по Украине
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
Российский дирижер Валерий Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Такое решение принял обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.
«Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством», - цитирует заявление главы города ТАСС.
Ранее Райтер потребовал от дирижера «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от операции России на Украине, однако Гергиев, по его словам, не сделал этого.
«Я надеялся, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя. Он не сделал этого. В нынешней ситуации, однако, ясный сигнал оркестру, общественности и городу был бы необходим для дальнейшего сотрудничества», - заявил Райтер.
Гергиев занимал должность главного дирижера оркестра в Мюнхене с 2015 года.
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«Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством», - цитирует заявление главы города ТАСС.
Ранее Райтер потребовал от дирижера «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от операции России на Украине, однако Гергиев, по его словам, не сделал этого.
«Я надеялся, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя. Он не сделал этого. В нынешней ситуации, однако, ясный сигнал оркестру, общественности и городу был бы необходим для дальнейшего сотрудничества», - заявил Райтер.
Гергиев занимал должность главного дирижера оркестра в Мюнхене с 2015 года.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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