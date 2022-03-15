В Киеве погибла российская журналистка
Россия и мир
Фото: Оксана Баулина / соцсети
Журналистка издания The Insider* Оксана Баулина погибла в Киеве при выполнении редакционного задания. Издание сообщает, что она попала под обстрел во время съемок разрушений в Подольском районе.
Оксана Баулина в качестве корреспондента в Украине успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.
Ее последняя запись в соцсетях сделана три дня назад. Она написала, что давно мечтала съездить во Львов, а теперь «мечты сбываются весьма чудовищным образом». В конце поста она добавила: «Мама, не волнуйся, я поела и в шапке (зачеркнуто) в броннике».
Оксане Баулиной было 42 года.
* Внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
Оксана Баулина в качестве корреспондента в Украине успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.
Ее последняя запись в соцсетях сделана три дня назад. Она написала, что давно мечтала съездить во Львов, а теперь «мечты сбываются весьма чудовищным образом». В конце поста она добавила: «Мама, не волнуйся, я поела и в шапке (зачеркнуто) в броннике».
Оксане Баулиной было 42 года.
* Внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
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