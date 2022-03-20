В Совфеде заявили, что почти 96 тысяч российских работников отправлены в простой
Россия и мир
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова сообщила, что в России 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режима занятости, в простое находятся 95 865 человек (по данным на 21 марта). Об этом сообщает Интерфакс.
Больше всего работников, отправленных в вынужденный простой, в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях, сказала Карелова на заседании Совета Федерации.
По словам вице-спикера, на поддержку рынка труда из резервного фонда правительства уже выделено более 39 млрд рублей. «Большая часть суммы пойдет на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организацию общественных работ», — сообщила Карелова.
Компании приостанавливают работу в России после начала военной спецоперации на территории Украины.
Больше всего работников, отправленных в вынужденный простой, в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях, сказала Карелова на заседании Совета Федерации.
По словам вице-спикера, на поддержку рынка труда из резервного фонда правительства уже выделено более 39 млрд рублей. «Большая часть суммы пойдет на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организацию общественных работ», — сообщила Карелова.
Компании приостанавливают работу в России после начала военной спецоперации на территории Украины.
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