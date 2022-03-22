Глава Росздравнадзора Самойлова обратилась к населению по поводу «искусственного дефицита» лекарств
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова выступила с заявлением по поводу наличия лекарств в российских аптеках.
«Еще раз обращаюсь к нашему населению: ситуация держится под ежеминутным контролем Правительства, Минздрава, Росздравнадзора. Лекарства имеются в достаточном количестве: производство работает, дистрибьютеры отгружают. Пожалуйста, не создавайте искусственный дефицит, не покупайте лекарства в чрезмерных количествах, не забывайте, что фармпрепараты не вечны и имеют свой срок годности», — заявила Самойлова.
По ее словам, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарств, в том числе с помощью системы МДЛП (информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов – прим. ред.), которая «дает возможность увидеть количество всех лекарств, находящихся в обороте на фармрынке, вплоть до последней пачки в самом отдаленном районе». «Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть!», — заявила Самойлова.
По ее словам, это относится, в том числе, и к лекарствам для лечения болезней щитовидной железы (мы писали о дефиците L-Тироксина и Эутирокса), и к детским жаропонижающим сиропам. О том, что в аптеках исчезли импортные жаропонижающие препараты для детей, сообщили журналисты РБК. По данным Самойловой, сейчас в обращении находятся более 6,5 миллионов упаковок жаропонижающих, также она отметила, что у них «существует масса аналогов».
Между тем, глава ведомства напоминает о том, что об отсутствии лекарств следует незамедлительно сообщать в территориальные органы Росздравнадзора или на многоканальную бесплатную горячую линию Росздравнадзора: 7 800 550 99 03.
«Еще раз обращаюсь к нашему населению: ситуация держится под ежеминутным контролем Правительства, Минздрава, Росздравнадзора. Лекарства имеются в достаточном количестве: производство работает, дистрибьютеры отгружают. Пожалуйста, не создавайте искусственный дефицит, не покупайте лекарства в чрезмерных количествах, не забывайте, что фармпрепараты не вечны и имеют свой срок годности», — заявила Самойлова.
По ее словам, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарств, в том числе с помощью системы МДЛП (информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов – прим. ред.), которая «дает возможность увидеть количество всех лекарств, находящихся в обороте на фармрынке, вплоть до последней пачки в самом отдаленном районе». «Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть!», — заявила Самойлова.
По ее словам, это относится, в том числе, и к лекарствам для лечения болезней щитовидной железы (мы писали о дефиците L-Тироксина и Эутирокса), и к детским жаропонижающим сиропам. О том, что в аптеках исчезли импортные жаропонижающие препараты для детей, сообщили журналисты РБК. По данным Самойловой, сейчас в обращении находятся более 6,5 миллионов упаковок жаропонижающих, также она отметила, что у них «существует масса аналогов».
Между тем, глава ведомства напоминает о том, что об отсутствии лекарств следует незамедлительно сообщать в территориальные органы Росздравнадзора или на многоканальную бесплатную горячую линию Росздравнадзора: 7 800 550 99 03.
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