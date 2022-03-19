Антимонопольная служба РФ проверяет обоснованность резкого роста цен на офисную бумагу
Россия и мир
Фото: Федеральная антимонопольная служба/fas.gov.ru
На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию. Об этом сообщается в телеграм-канале ФАС России.
«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях появились сообщения из разных регионов о резко выросших ценах на офисную бумагу в российских магазинах. К примеру, стандартная пачка в 500 листов (отечественного производства Светогорского ЦБК) еще в начале марта продавалась по цене около 380 рублей, теперь стоимость выросла до 1840 рублей (предлагаемая цена на «Озоне»).
«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях появились сообщения из разных регионов о резко выросших ценах на офисную бумагу в российских магазинах. К примеру, стандартная пачка в 500 листов (отечественного производства Светогорского ЦБК) еще в начале марта продавалась по цене около 380 рублей, теперь стоимость выросла до 1840 рублей (предлагаемая цена на «Озоне»).
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