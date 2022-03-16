Мантуров заявил, что зарубежные производители отказались поставлять компоненты для самолета МС-21

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил журналистам, что серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году. Речь идет об импортозамещенной версии российского самолета МС-21.При этом министр отметил, что иностранные производители отказались поставлять компоненты даже по предоплаченным заказам, пишут РИА Новости. Глава ведомства предположил «кооперацию с дружественными странами». Пока «Объединенная авиастроительная корпорация» рассчитывает поставить к концу этого года два МС-21 с импортными компонентами.МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Первый полет состоялся в конце 2021 года.