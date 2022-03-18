«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь на три месяца
Россия и мир
Фото: Федеральная антимонопольная служба/fas.gov.ru
Ритейлер «Детский мир» на три месяца зафиксировал цены на отдельные предметы одежды и обуви на уровне января 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале ФАС.
Ранее на повышение цен пожаловались покупатели. В связи с этим ФАС России направила в группу компаний ПАО «Детский мир» запрос с требованием предоставить данные, необходимые для анализа обоснованности роста цен.
«В ответ на требование службы компания сообщила, что повышение стоимости ряда детских товаров обусловлено ростом денежных обязательств и расходов ритейлера, отменой всех промо-акций на товары и возникновением высокого спроса на продукцию», — говорится в сообщении ФАС.
«Детский мир» принял решение на три месяца зафиксировать цены на отдельные позиции товаров.
ФАС напоминает, что ранее «Детский мир» добровольно снизил наценки на отдельные позиции товаров в категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена» в среднем на 16%.
Ранее на повышение цен пожаловались покупатели. В связи с этим ФАС России направила в группу компаний ПАО «Детский мир» запрос с требованием предоставить данные, необходимые для анализа обоснованности роста цен.
«В ответ на требование службы компания сообщила, что повышение стоимости ряда детских товаров обусловлено ростом денежных обязательств и расходов ритейлера, отменой всех промо-акций на товары и возникновением высокого спроса на продукцию», — говорится в сообщении ФАС.
«Детский мир» принял решение на три месяца зафиксировать цены на отдельные позиции товаров.
ФАС напоминает, что ранее «Детский мир» добровольно снизил наценки на отдельные позиции товаров в категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена» в среднем на 16%.
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