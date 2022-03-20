Telegram стал самым популярным мессенджером в России

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В марте этого года Telegram впервые в России обошёл WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране. Сервис начал активно расти с 24 февраля – к примеру, в Свердловской области интернет-трафик с этого периода увеличился сразу в 2 раза. К таким выводам пришли аналитики МегаФона после анализа активности с помощью инструментов Big Data.За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах на Среднем Урале увеличилась с 52% до 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Это выше общероссийского показателя на 5%.Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и соцсетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.Доля WhatsApp сократилась с 46% до 31%, теперь он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также снизилась: с 2% до 1%.Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня – там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp – 26 Мб, Viber – 8 Мб.