Попавший под санкции миллиардер Тимченко покинул Совет директоров «Новатэка»
Россия и мир
Фото: Новатэк/novatek.ru
Геннадий Тимченко с 21 марта покинул Совет директоров ПAO «НОВАТЭК» по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Тимченко попал под санкции Великобритании и ЕС в феврале. Под санкциями США он находится с 2014 года.
После начала спецоперации на территории Украины «Новатэк» заявил, что компания поддерживает любые дипломатические меры для восстановления мира и надеется на скорейшее разрешение сложившейся трагической ситуации.
Компания «Новатэк» занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов.
Тимченко попал под санкции Великобритании и ЕС в феврале. Под санкциями США он находится с 2014 года.
После начала спецоперации на территории Украины «Новатэк» заявил, что компания поддерживает любые дипломатические меры для восстановления мира и надеется на скорейшее разрешение сложившейся трагической ситуации.
Компания «Новатэк» занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов.
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